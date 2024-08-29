台風10号は、大分県日田市などを暴風域に巻き込みながら近づいています。県内4つの市で警戒レベル5の緊急安全確保が出されていて、命を守る最善の行動が必要です。 【写真を見る】台風10号接近大分県内で河川氾濫相次ぐ、4市で「緊急安全確保」女性1人けが 強い台風10号は、29日午後2時には、長崎県雲仙市付近にあって、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。 大分県内は、日田市と竹田市など一部がすでに暴風域に