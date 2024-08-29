新型コロナウイルス感染症5週連続報告数減少 熊本県内での今週（8月19日～8月25日）の新型コロナウイルス感染症の報告数は589件で、5週連続で減少しました。 【表を見る】新型コロナなど 保健所別の発生状況 県は引き続き、基本的な感染対策の徹底を呼び掛けています。 主な感染症（報告数順） 新型コロナウイルス感染症589件（前週635）↓減少 感染性胃腸炎200件（前週118）↑増加 手足口病171件（前週128）