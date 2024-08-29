【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は28日、男子シングルス2回戦が行われ、連覇を狙う大会第2シードのノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）は6-4、6-4、2-0としたところで対戦相手のラスロ・ジェレ（Laslo Djere、セルビア）が棄権し、3回戦に進出した。ジョコビッチはこれで全米オープン通算90勝目で、すべての四大大会（グランドスラム）で90勝以上を挙げた初の選手となった