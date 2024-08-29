【AFP＝時事】カナダの裁判所は28日、マニトバ（Manitoba）州ウィニペグ（Winnipeg）で先住民女性4人をレイプして殺害した上、遺体を切断してごみに出したとして第一級殺人罪で有罪判決を受けていた男に終身刑4回を言い渡した。ジェレミー・スキビッキ（Jeremy Skibicki）被告（37）側は、精神の障害により責任能力が制限されていたと主張していたが証明できず、先月、第一級殺人罪で有罪判決を言い渡された。グレン・ジョヤル