受精直後の胚（はい）（受精卵）が一つから二つ、二つから四つと分裂する初期の段階だけ、細胞内のDNAの複製方法が特殊であることを、理化学研究所や神戸大などのチームがマウスの実験で発見した。この影響で、八つへの分裂時に、染色体異常の発生率が跳ね上がることも判明。ヒトでも似た仕組みが備わっているとみており、生殖医療に生かせる可能性があるという。研究成果について説明する理化学研究所の高橋沙央里・研究員（中