台風10号の影響で、ケガ人が出ています。FBSのまとめによりますと、29日午後2時の時点で、福岡と佐賀で40代から90代までの8人がケガをしました。福岡県では北九州市で80代男性が、行橋市で60代女性が、水巻町で80代女性が、岡垣町で70代女性が、いずれも風にあおられ転倒してケガをしました。佐賀県では佐賀市で40代女性が、吉野ヶ里町で70代男性が、みやき町で90代女性が風にあおられ転倒し、鳥栖市で70代女性が雨戸を取り付け中