大相撲秋場所（９月８日初日、両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）の稽古総見が２９日、同国技館内の相撲教習所で行われ、大関琴桜（佐渡ケ嶽）が復調の手応えをつかんだ。大関豊昇龍（立浪）と小結平戸海（境川）を相手に１４番、相撲をとった。夏巡業中の９日に腰痛を発症して以降、ほぼ相撲をとる稽古はしていなかった。「思った以上にとれたので、しっかり体を整えながら、準備していければ」と話し、番数を聞くと「