立憲民主党野田佳彦元首相（67）が党代表選（9月7日告示、23日投開票）への立候補表明をしたことで、党内からは論戦の活性化につながるとの期待の一方、「昔の顔」による戦いになることへの戸惑いも飛び交う。貧困の子供らを支援するNPOと意見交換する立憲民主党枝野幸男前代表（左）=2024年8月29日午前11時5分、さいたま市見沼区、大久保貴裕撮影先に立候補表明をしている枝野幸男前代表（60）は視察先のさいたま市内で記