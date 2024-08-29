オーストラリア国境警備隊（ABF）は、タバコを密輸しようとした日本人男性2人の観光ビザを取り消した。8月24日、東京からメルボルンに到着した日本人男性2人から、密輸しようとしたタバコがそれぞれ34,400本、35,900本見つかった。脱税額は89,854豪ドルに及ぶ。ABFは2人の観光ビザを取り消し、国外退去処分となった。発見されたタバコは押収された。2024年にもシドニー国際空港で33万本、パース国際空港で34,000本のタバコを無申告