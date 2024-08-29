ソラシドエアは、東京/羽田〜沖縄/那覇線で9月に臨時便を運航する。運航便数は3便。エコノミークラス174席を配置した、ボーイング737-800型機で運航する。航空券の販売は8月28日から開始している。■ダイヤSNA113東京/羽田（14：20）〜沖縄/那覇（17：00）／9月3日SNA114沖縄/那覇（17：40）〜東京/羽田（20：10）／9月3日・30日