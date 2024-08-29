北海道・小樽警察署は２０２４年８月２８日、道路交通法違反（信号無視）の疑いで、韓国籍・医師の男（５２）を現行犯逮捕しました。警察は、無免許運転の疑いでも捜査しています。男は２８日午後２時ごろ、小樽市銭函１丁目付近の道路で、赤信号を無視して停止線を越えて進行した疑いがもたれています。警察によりますと、男は家族と旅行で北海道を訪れていて、パトロール中の警察官が、男が国道５号を小樽から札幌方向へ走