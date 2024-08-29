【パリ＝読売取材団】２８日のパリ・パラリンピック開会式は五輪と同様、夏季大会では史上初めて競技場外で行われ、華麗なパフォーマンスが披露されるなか、選手たちは堂々と入場した。大歓声に包まれたコンコルド広場へと入場する日本選手団を旗手として先導したのは、視覚障害がある陸上男子走り幅跳びの石山大輝選手（２４）と、生まれつき左腕と右脚が短い競泳女子の西田杏（あん）選手（２７）。パラリンピックでも今大会