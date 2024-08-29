気象台は、午後3時21分に、洪水警報を北九州市、志免町、粕屋町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・北九州市、志免町、粕屋町に発表福岡県では、土砂災害や河川の増水、暴風、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□大雨警報・土砂災害30日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量60mm□洪水警報【発表】30日明け方にかけて警戒□暴風警報30日夕方にかけて警戒ピーク時