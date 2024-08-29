Ariba Shahid[２８日 ロイター] - 格付け会社ムーディーズは、パキスタンの自国通貨建て・外貨建て発行体格付けと、シニア無担保債格付けを「Ｃａａ３」から「Ｃａａ２」に引き上げた。マクロ経済状況の回復と、政府の流動性と対外ポジションの改善を理由に挙げた。７月に国際通貨基金（ＩＭＦ）と７０億ドル規模の拡大信用供与措置（ＥＦＦ）について事務レベルで合意したことを受け、パキスタンの債務不履行リスクが低下した