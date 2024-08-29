インスタグラムに“秘蔵写真”を投稿【MLB】ドジャース 6ー4 オリオールズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、自身の公式インスタグラムに愛犬デコピンが“始球式”を行った様子を投稿した。投稿には「Decoy’s first pitch」と綴り、犬の絵文字と野球ボールのマークを添えた。この日は本拠地・オリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場し、先頭打者弾となる42号ソロを放つなど、