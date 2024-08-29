大相撲秋場所（９月８日初日、東京・両国国技館）を前にした横綱審議委員会による稽古総見が２９日、国技館内の相撲教習所で行われた。先場所で１０度目の優勝を飾った横綱・照ノ富士（伊勢ケ浜）は、糖尿病と膝の負傷のため欠席した。八角理事長（元横綱・北勝海）は「体調が悪いから仕方ない。まだ１週間ぐらいあるから、立て直してくれると思っている」と話した。所用のため欠席となった横審の山内昌之委員長に代わり、取材