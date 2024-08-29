大分県豊後高田市は午後2時40分、市内全域の1万999世帯、2万1804人に「緊急安全確保」を発令しました。【映像】気象庁HPの情報命の危険が迫っているため、ただちに身の安全を確保してください。これは警戒レベルで最も高いレベル5の情報です。すでに何らかの災害が発生している可能性が極めて高い状況です。ただちに安全の確保につとめてください。近くの建物や自宅の2階以上、斜面から離れた場所など周囲の状況を確認したう