プロ野球・楽天は29日、内星龍投手の登録を抹消しました。前日の日本ハム戦で先発出場した内投手は4回に清宮幸太郎選手、レイエス選手に連続ホームランを浴びると伏見寅威選手にもタイムリーを放たれ、一挙3得点を奪われます。さらに5回に1点奪われ降板。4回2/3を投げ、被安打8、被本塁打2、4失点。楽天打線が3本のホームランを含む9得点を挙げたため、内投手には勝ち負けがつきませんでした。ここまで19試合に先発し、6勝7敗、防