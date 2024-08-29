【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は２９日、ソウル・竜山の大統領室で開いた国政に関する記者会見で、米国と日本での新政権発足後の韓米日協力の方向性に関する質問に対し「公式の外交文書により持続可能な効力が引き続き認められる」として、昨年８月に米ワシントン近郊の大統領山荘キャンプデービッドで行われた韓米日首脳会談で確認した韓米日協力体制は「指導者の変更があっても変わらない」と述べ