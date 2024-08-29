政府は２９日、鹿児島県に上陸した台風１０号に関し、首相官邸で関係閣僚会議を開いた。岸田文雄首相は閣僚に対し、人命第一で国民への情報提供や事前避難の支援に万全を期すよう指示。「警察、消防、自衛隊を中心に災害即応態勢を保持してほしい。緊張感を持って対応してほしい」と語った。