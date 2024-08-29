Microsoftは現地時間2024年8月28日、Windows版Excel(以下、Excel)に範囲の端から空の行を削除するTRIMRANGE関数と、TRIMRANGE関数の一般的な分散を簡潔に呼び出す機能を追加すると公式ブログで発表した。ただし、いずれの機能もMicrosoft 365 Insider Programのベータチャネルで展開しているExcel バージョン2409(ビルド18020.2000)以降を対象としており、一般展開の時期は未定である。TRIMRANGE関数の実行例以前からExcelは文字列