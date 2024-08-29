ソニー損害保険は8月26日、「全国カーライフ実態調査」の結果を発表した。調査は2024年7月12日〜7月16日、自家用車を所有し、月に1回以上車を運転する18歳〜59歳の男女1,000人を対象にインターネットで行われた。○年間走行距離の平均は6,972km自家用車を所有し、月に1回以上車を運転する18歳〜59歳の男女1,000名(全回答者)に、年間走行距離を聞いたところ、「3,000km超5,000km以下」(24.2%)や「5,000km超7,000km以下」(21.8%)との