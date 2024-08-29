台風10号の影響により、29日(木)から9月1日(日)に順延となるサマーチャンピオン(3歳上・JpnIII・ダ1400m)について、下記の通り騎手変更が発表された。 ■ラプタス(セ8、栗東・渡辺薫彦厩舎) 60.0kg幸英明(JRA栗東)→金山昇馬(佐賀) ■ホウオウスクラム(牡9、高知・田中守厩舎) 52.0kg出水拓人(佐賀)→田中直人(佐賀) ■メイショウテンスイ(牡7、栗東・河内洋厩舎) 57.0kg西村淳也(JRA栗東)→倉富隆一郎(佐賀) ■サンラ