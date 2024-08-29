【新興国通貨】ドル安元高進み、１月２日以来の水準へ＝中国人民元 元買いの動きが強まり、ドル人民元は７．１０７４元と直近安値を下回り、１月２日以来のドル安元高圏を付けている。オフショアも７．１０６５まで下げた。