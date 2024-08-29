◆米大リーグ傘下マイナー３Ａラウンドロック４×―３オクラホマシティ＝延長１０回＝（２８日、米テキサス州ラウンドロック＝デル・ダイヤモンド）右肩腱板損傷のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入っているドジャース・山本由伸投手（２６）が２８日（日本時間２９日）、傘下マイナー３Ａのオクラホマシティの敵地・ラウンドロック戦で先発し、初回に特大弾を浴びたが、２回は３者凡退で抑えて予定の２イニングを投げ