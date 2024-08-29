◇出場選手登録【広島】九里亜蓮投手【西武】平沼翔太内野手◇同抹消【DeNA】西浦直亨内野手【ヤクルト】石山泰稚投手【ソフトバンク】津森宥紀投手【楽天】内星龍投手【西武】ガルシア外野手【日本ハム】マーフィー投手