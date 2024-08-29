２９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比９円２３銭安の３万８３６２円５３銭だった。３日ぶりに値下がりした。米半導体大手エヌビディアが２８日に発表した決算で、売上高や利益が市場予想を上回ったが、業績見通しが市場の期待に届かず、株価が下落した。これを受け、東京市場でも半導体関連株で売りが先行して相場を押し下げた。２８日の米主要株価指数がそろって下落したこともあり、東京市場全