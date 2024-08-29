【AFP＝時事】第81回ベネチア国際映画祭（Venice International Film Festival）が28日、開幕した。オープニング作品として、ティム・バートン（Tim Burton）監督の『ビートルジュース ビートルジュース（BEETLEJUICE BEETLEJUICE）』がプレミア上映された。映画祭期間中、レディー・ガガ（Lady Gaga）、ジョージ・クルーニー（George Clooney）、ダニエル・クレイグ（Daniel Craig）、ジュリアン・ムーア（Julianne Moore）、ブ