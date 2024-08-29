「女子ゴルフ・ゴルフ５レディース」（３０日開幕、ゴルフ５ＣみずなみＣ＝パー７２）２０１７年の世界ジュニアなど、ジュニア世界大会４冠を過去に達成しているアマチュアで、前週のニトリ・レディースに続くレギュラーツアー出場を果たす須藤弥勒（１３）が開幕前日の２９日、大会への意気込みを語った。デビュー戦の前週は初日に「８５」とたたいて予選落ち。ツアーデビューはほろ苦い形となった。周囲からの反響は「ない