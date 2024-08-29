政府は29日、台風10号に関する閣僚会議を首相官邸で開いた。岸田文雄首相は「台風の動きが遅いことも相まって、引き続き大雨被害や土砂災害、河川の氾濫、暴風などに最大級の警戒を行う必要がある」と述べ、災害対応に万全を期すよう関係閣僚に指示した。【写真で見る】突風、倒木…台風10号、各地で被害首相は会議で「引き続き人命第一の方針のもと、国民への情報提供や、危険が予想される地域における事前避難の支援に万全を