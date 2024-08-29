水間鉄道（本社：大阪府貝塚市）は「マクドナルド貝塚清児店」のグランドオープンを記念し、2024年9月27日から12月31日までコラボ企画を実施します。目玉は特別ラッピング電車「マクドナルド号」の運行（9月1日〜）です。車体へのラッピングだけでなく、ヘッドマークや副標、電車内の広告もマクドナルド仕様とすることで、マクドナルド一色の特別ラッピング車両を楽しめます。※ヘッドマークや副標、電車内の広告の装着は2024年10