岩谷産業＜8088.T＞に強気評価が出ている。岩井コスモ証券は２８日、同社株の投資判断「Ａ」と目標株価１万５００円を継続した。第１四半期（４～６月）の連結経常利益は前年同期比４１．７％増の１５０億３８００万円となった。ＬＰガスの市況要因が改善したほか、コスモエネルギーホールディングス＜5021.T＞を持分法適用会社化したことなどが貢献した。２５年３月期の同利益は前期比１０．０％増の７２８億