「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午後２時現在で、吉野家ホールディングスが「売り予想数上昇」で３位となっている。 ２８日にオーストリッチ（ダチョウ）に関する事業を開始すると発表したことが話題を呼んだ同社だが、株価は７月２６日に牛丼（並盛）の本体価格を４２６円から４５３円へ引き上げるなどの価格改定を発表して以降、業績への好影響を期待する買いで上昇基調