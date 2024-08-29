日本の若者に向けて「人生100年時代」にどう生きるかを伝えるリンダ・グラットン氏（画像提供：「五島、ひと夏の大学」）100年時代の人生をどう生きるか。日本で一大ムーブメントを起こした『LIFE SHIFT（ライフ・シフト）』の著者、リンダ・グラットン氏が日本の若者にメッセージを送った前編に続き、今回の後編では今後手に入れるべきスキルについて語った。『16歳からのライフ・シフト』で日本の若者に向けてライフ・シフト論を