29日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝144円63銭前後と、前日午後5時時点に比べ7銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝161円03銭前後と25銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース