29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ13915217.8 26215 ２. 楽天Ｗブル9637 7.3 30970 ３. 日経ベア２952122.9 323.4 ４. 野村日経平均860437.9 39520