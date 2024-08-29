29日の日経平均株価は前日比9.23円（-0.02％）安の3万8362.53円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は637、値下がりは946、変わらずは61と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は45.11円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が39.23円、リクルート が14.91円、ディスコ が6.8円、レーザーテク が5.49円と並んだ。 プラス