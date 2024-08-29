台風10号の接近に伴う熊本市の対応【市有施設】▼29日と30日の終日市役所本庁舎をはじめとする市有施設について、原則として全て閉館し、窓口業務を含む市役所業務を停止＊各区役所区民課及び各総合出張所の窓口も閉鎖【ごみの収集】▼29日と30日・家庭ごみの収集(大型ごみ･ふれあい収集含む)は中止・東部環境工場と西部環境工場のごみ受入れを中止。【休日夜間急患センターの診療】▼29日午後6時～30日午前8時休日夜