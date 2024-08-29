記者会見する吉田圭秀統合幕僚長＝29日午後、防衛省中国軍機による領空侵犯が初めて確認された問題を巡り、防衛省制服組トップの吉田圭秀統合幕僚長は29日の記者会見で「中国の軍事活動が、地域を拡大し活発化している一環として、今回の位置で行われているのではないかと認識している。大変注視している」と述べた。中国軍のY9情報収集機は長崎県の男女群島沖で26日、約2分間にわたり領空侵犯した。吉田氏は、2012年に沖縄県