Photo: Shutterstock Lifehacker 2024年8月17日掲載の記事より転載 寝ても寝ても、寝た気がしない。そんなことってありませんか？ そう、睡眠とは、長さよりも質が重要になることがあるのです。掲示板サイトRedditに、睡眠の質に関する問題を克服した方法を紹介しているスレッドがあります。それによると、よく眠ることとは、スマホを見限ることと同義のようです。 1. 光源を絶つu/leventnoi