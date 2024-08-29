YouTubeチャンネル「にゃんたまHOUSE」に、黒猫のナナちゃんと、飼い主さんのご実家で暮らす息子のポンちゃんの仲の良い姿をおさめた動画が投稿されました。 48.6万再生を突破したこの動画は、「この、親戚が集まった時のわちゃわちゃ感大好き♪」「母と息子のツーショット、感動的でした」といった声があがりました。 ナナちゃんの子どもたちが暮らす ワクチン後のポンちゃん その日、飼い主さんと猫ちゃんた