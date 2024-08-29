NCTメンバーのテイル（30）が性犯罪で訴えられ、28日にグループ脱退が発表されファンやK-POPファンに衝撃を与える中、29日の韓国メディアが警察からの続報を伝えた。 【写真】NCT 127は8月にデビュー8周年記念イベントを開催テイルも参加していた ソウルパンベ警察署によると、成人女性からテイルによる性的暴行の疑いについて通報を受けたのは、6月だったことが判明。その後すぐに立件され現在までに調