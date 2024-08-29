プライバシー重視のブラウザや検索エンジンを手がけているスタートアップのBraveが、全従業員の約14％に相当する従業員27人を解雇したことが報じられました。Brave lays off 27 employees | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/08/28/brave-lays-off-27-employees/IT系ニュースサイト・TechCrunchが入手した情報によると、Braveが解雇した27人は同社のさまざまな部門に所属していた従業員とのこと。Braveは解雇については認め