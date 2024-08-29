■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）8/26、NYダウ＋65ドル高、41,240ドル2）8/27、NYダウ＋9ドル高、41,250ドル3）8/28、NYダウ▲159ドル安、41,091ドル【前回は】相場展望8月26日号米国株: 9月▲0.25％の利下げ実施を予想、大統領選挙後の株高期待日本株: 衆議院解散総選挙で株高の経験則に注目、相場は夏枯れ状態●2．米国株：8/28夕にエヌビディアの四半期決算・8/30に7月個人消費支出の発表に注目1）注目事項：