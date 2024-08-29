２０２４中国国際ビッグデータ産業博覧会が開幕貴州省28日、中国国際ビッグデータ産業博覧会の会場外で写真を撮る来場者。（貴陽＝新華社記者/劉続）【新華社貴陽8月29日】中国貴州省貴陽市で28日、2024中国国際ビッグデータ産業博覧会が開幕した。今回は「デジタルインテリジェンス共生、デジタル経済の質の高い発展で新たな未来を切り開く」をテーマに、国内外のデータ産業の発展動向、最新成果および発展傾向を全面的、多角