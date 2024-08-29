JFAが会見で発表森保一監督率いる日本代表は8月29日、千葉県内で2026年の北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選で戦う９月の中国戦戦（5日＝埼玉）、バーレーン戦（11日＝リファー）に向けたメンバー27人を発表した。最終ラインからはDF冨安健洋（アーセナル）、DF伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）、DF橋岡大樹（ルートン・タウン）らが負傷で選外に。一方で、19歳DF高井幸大（川崎フロンターレ）とDF望月ヘンリー海輝（