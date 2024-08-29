女優・矢吹奈子が２９日、都内で「ＳＨＥＩＮ＆ＮａｋｏＹａｂｕｋｉ商品販売記念発表会」を行った。ＳＨＥＩＮＪＡＰＡＮアンバサダーに就任した矢吹は、普段から同ブランドを愛用しているという。ウェブＣＭにも出演し「普段着ないような服も着られて楽しいＣＭでした。アンバサダーとして、このブランドの良さをより知ってもらえるように頑張ります。身長１５０センチのコンパクトな私でも着たい服がたくさんあります