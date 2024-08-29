日本サッカー協会は２９日、９月に開幕する２６年北中米Ｗ杯最終予選中国戦（５日、埼玉）、バーレーン戦（１０日、アウェー）に臨む日本代表メンバーを発表した。＊＊＊森保ジャパンの活動は６月以来、約３か月ぶりとなる。前回活動からはＧＫ前川黛也、ＤＦ冨安健洋、ＤＦ伊藤洋輝、ＤＦ橋岡大樹、ＭＦ相馬勇紀、ＭＦ川村拓夢、ＦＷ鈴木唯人の７人が外れた。ＧＫ鈴木彩艶、ＤＦ中山雄太、ＦＷ伊東純也、ＦＷ細谷真