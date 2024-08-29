張弼士故居「光禄第」を訪ねて広東省梅州市17日、光禄第の扁額（へんがく）。（梅州＝新華社配信/畢建鴿）【新華社梅州8月29日】中国の客家系華僑で著名な実業家の張弼士（ちょう・ひつし）は、愛国的な華僑指導者で、近代中国における「実業による国家振興」の先駆者でもある。1892年に山東省煙台に張裕醸酒を設立し、中国におけるワイン産業のパイオニアとなった。張弼士の故居「光禄第」は、広東省梅州市大埔県西河鎮車竜