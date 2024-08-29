韓国ソウルの中心部できょう午前、道路が突然陥没し、乗用車1台が落下する事故がありました。こちらは車載カメラの映像。前を走っていた乗用車が突然、穴に落ち、横倒しになりました。ソウル市の消防当局によりますと、きょう午前11時半ごろ、ソウルの中心部で突然、道路が陥没して穴があき、乗用車1台が落下しました。この事故により、乗用車に乗っていた70代の女性が心肺停止の状態で運ばれたほか、80代の男性が腹部に痛みを訴